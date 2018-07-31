Kaz Dağları eteklerinde yaşayan köylüler, yok olma tehlikesi bulunan doğal kırmızı benekli alabalığın korunması için çalışma başlattı. Ağ ve serpmeyle alabalığın tutulmasına engel olmaya çalışan köylüler, ağaç dallarıyla dereyi kapatmaya çalıştı.

Kuru ağaç dallarını dere ve su birikintilerinin üzerine attılar...



Nesli tükenmekte olan alabalığı korumak için kalkan oldular..



Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinin Kaz Dağları eteklerinde yaşayan köylüler gün gün azalan doğal kırmızı benekli alabalığın yok olmaması için seferber oldu.



Köylüler, yol olma tehlikesi bulunan doğal kırmızı benekli alabalığın korunması için çareyi dere ve su yataklarındaki birikintilerin üzerini ağaç dallarıyla kapatmakta buldu.



Bu yöntemle dere ve su birikintilerinin üzerini kapatan köylüler, doğal kırmızı benekli alabalığın ağ ve serpme yöntemiyle avlanılmasına engel oluyor.



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