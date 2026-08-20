Alacak verecek kavgası aileyi yıktı! Baba ve oğul hayatını kaybetti

Olay sırasında şüpheliye müdahale eden çiftin oğlu Sinan Fil (30) ise şüpheli kaçarken onun kullandığı otomobile bindi. Bunun üzerine Mehmet Nuri A., Sinan Fil'i de silahla kafasından vurdu. Şüpheli daha sonra Gürselpaşa Mahallesi'nde, 01 BT 263 plakalı otomobili terk edip kaçtı.