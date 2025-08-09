Alacak verecek kavgası kanlı bitti: İl Genel Meclis Üyesi dahil 3 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde alacak verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada, aralarında İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Sait Ç.’nin de bulunduğu 3 kişi yaralandı.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahta-Diyarbakır yolu Musa Peygamber Mezarlığı mevkiinde iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı çatışmaya dönüştü.

Kavgada Adıyaman İl Genel Meclis Üyesi olduğu öğrenilen Mehmet Sait Ç. (63) ile Abdullah Ç. (47) ve Fatih Ö. (46) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

