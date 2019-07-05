Adana Aladağ'da 2016 yılında 12 kişinin hayatını kaybettiği yurt yangınıyla ilgili dava karara bağlandı. Yurdun bağlı olduğu derneğin başkanı İsmail Uğur'a 12 yıl, yurt müdürü Cuma Ali Genç'e 11 yıl hapis cezası verildi.

Adana Aladağ'daki yurt yangını davasında karar açıklandı.



2016 yılında 10'u öğrenci 12 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda öğrencinin yaralandığı yangınla ilgili davada 18 sanık yargılandı.



18 sanıktan 12'si, 7 ay 15 gün ile 12 yıl 2 ay 20 gün arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Yurdun bağlı olduğu derneğin başkanı İsmail Uğur'a 12 yıl 2 ay 20 gün, yurt müdürü Cuma Ali Genç’e 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası verildi.



Kozan Ağır Ceza Mahkemesi salonundaki yer sorunu nedeniyle Kozan Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda görülen duruşmada sanıklardan 6'sı beraat etti.



ulusal.com.tr

