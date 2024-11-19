Aladağlar'da kaybolan Belaruslu ikizler için arama çalışmaları başlatıldı

Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar bölgesinde kaybolan Belaruslu ikiz kız kardeşleri bulmak için arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Aladağlar'da kaybolan Belaruslu ikizler için arama çalışmaları başlatıldı
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Alınan bilgilere göre, Valentina ve Maria İvankova adlı Belaruslu ikizler, cumartesi günü Aladağlar Yedigöller mevkisine yürüyüş yapmak amacıyla gittiler. Ancak bir süre sonra kendilerinden haber alınamadı. Bunun üzerine AFAD ve jandarma ekipleri, kaybolan dağcı kardeşleri bulmak için bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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