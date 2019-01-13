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Alanya'da asansör boşluğuna düşen öğretmen Cuma Bektaş hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen öğretmen hayatını kaybetti. 

Alanya'da asansör boşluğuna düşen öğretmen Cuma Bektaş hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Toslak Nebile Hacıkadiroğlu İlkokulunda idareci ve sınıf öğretmeni olarak görev yapan 50 yaşındaki Cuma Bektaş, hasta olan iki komşusunu muayene için Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesine getirdi.

Otomobilini park etmesinin ardından hastanenin karşısında inşaat halindeki binaya giden Bektaş, asansör boşluğuna düştü.

Durumu gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, öğretmenin hayatını kaybettiğini belirledi. 

Asansör boşluğundan çıkartılan Bektaş'ın cesedi, aynı hastanenin morguna konuldu.

Yakınlarına teslim edilen Bektaş'ın cenazesinin, defnedileceği memleketi Çorum'un Hacıbey köyüne götürüldüğü öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #antalya
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