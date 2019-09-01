Alanya ilçesinde denize giren kişi boğuldu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde denize giren kişi boğuldu.



Kestel Mahallesi sahilinden denize giren Ömer Canlı (63), bir süre sonra suya batıp çıkmaya başladı.



Canlı'nın boğulma tehlikesi geçirdiğin anlayan sahildekiler, denize girerek yaşlı adamı kıyıya çıkardı.



Çağrılan sağlık ekibinin müdahalesine rağmen Canlı, hayatını kaybetti.



Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Ömer Canlı'nın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu gönderildi.

