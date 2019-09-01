Türk kadınını dünyada temsil etti
Türk kadınını dünyada temsil etti
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
 Radamel Falcao İstanbul'a geliyor
 Radamel Falcao İstanbul'a geliyor
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Alanya'da denize giren Ömer Canlı, hayatını kaybetti

Alanya ilçesinde denize giren kişi boğuldu.

Alanya'da denize giren Ömer Canlı, hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde denize giren kişi boğuldu.

Kestel Mahallesi sahilinden denize giren Ömer Canlı (63), bir süre sonra suya batıp çıkmaya başladı.

Canlı'nın boğulma tehlikesi geçirdiğin anlayan sahildekiler, denize girerek yaşlı adamı kıyıya çıkardı.

Çağrılan sağlık ekibinin müdahalesine rağmen Canlı, hayatını kaybetti.

Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Ömer Canlı'nın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu gönderildi.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #alanya #boğulma #Deniz
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.