Antalya tarihinde bir ilk yaşandı. Rus asıllı Anastasia Petrova Çetinkaya, Alanya Belediye Başkanlığı için aday oldu. Bağımsız aday olan Çetinkaya, Alanya Gazeteciler Cemiyeti'nde adaylığını açıkladı.

2010 yılında Rusya'dan Antalya'nın Alanya ilçesine geldi. Bir yıl önce de Türk vatandaşlığına geçti. Çok şey kazandığı topraklara bir şeyler katmak için kolları sıvadı.Rus asıllı iş ve proje geliştirme uzmanı 35 yaşındaki Anastasia Petrova Çetinkaya, Alanya Belediye Başkanlığına bağımsız aday olduğunu açıkladı.Türk Gazeteciyle evli olan Çetinkaya, kenti daha büyük bir turizm merkezi yapmak için yola çıktığını söyledi.Alanya Gazeteciler Cemiyeti'nde adaylığını açıklayan Çetinkaya, kent için projelerini hazırlamış bile.Çetinkaya, Norveç ve Rusya'da iki üniversite bitirdi. 5 dili akıcı konuşuyor. Oslo Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu. Asıl mesleği olan proje ve iş geliştirme uzmanlığının yanı sıra uzun süre gazetecilik de yaptı.İlçede 14 binin üzerinde yabancı uyruklu vatandaş yaşıyor. Almanlardan sonra en çok Ruslar Alanya'da yerleşik olamayı tercih ediyor.