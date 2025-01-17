Alanya'da bıçaklı kavga! 1 kişi öldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde iki kişi arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.
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Antalya'nın Alanya ilçesinde, Güllerpınarı Mahallesi'ndeki kıraathanede, İ.Ç. ve Medeni Ören arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. İ.Ç. kavga sırasında Medeni Ören'i bıçakladı.
Olayın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Medeni Ören'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi için Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.
Kaçan şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu bıçakla yakalandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı