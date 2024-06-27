Alanya'da bıçaklı kavga: Ölü ve yaralılar var

Alanya ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alanya'da bıçaklı kavga: Ölü ve yaralılar var
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Antalya'nın Alanya ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Tosmur Mahallesi Dimçayı Caddesi'nde baba ve oğul oldukları öğrenilen H.P. ve H.P. ile Mehmet Taşer, Hüseyin Taşer ve Abdullah Solmaz arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Bıçağı kimin kullandığı henüz öğrenilemeyen kavgada, Mehmet Taşer, kardeşi Hüseyin Taşer (36) ve Abdullah Solmaz (41) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet Taşer müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, baba ve oğlunu gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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