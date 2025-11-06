Alanya’da dehşet anları: Boşanmak üzere olduğu eşini sokak ortasında bıçakladı!

Antalya'nın Alanya ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan dehşet verici olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Mahmutlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, boşanma aşamasında olan Rus uyruklu çift arasında yaşanan tartışma bıçaklı saldırıyla sonuçlanmıştı.

Görüntülerde, sokak ortasında tartışan çift ve hemen ardından M.G. isimli Rus erkeğin, eşi A.G.'yi yere yatırıp bıçakladığı anlar yer aldı.

VATANDAŞLAR GÜÇLÜKLE ENGEL OLDU

Görüntülerde, öfkeli Rus kocanın eşine bıçakla saldırdığı anlarda çevredeki vatandaşların olaya müdahale etme çabaları da kayda girdi. Olayı görüp kavgayı ayırmaya gelen bir vatandaşın çabası ilk başta yeterli olmazken, bir anda sayıları 4-5 kişiye ulaşan vatandaşların kadına yardım etme çabaları dikkat çekti. Kayıtlarda, Rus kocanın vatandaşlara direnip karşılık vermesi ve müdahalelere rağmen kadını bıçaklamaya devam etmeye çalışması da görülüyor.

Edinilen bilgiye göre, M.G. isimli Rus erkek ile boşanma aşamasında olduğu Rus uyruklu eşi A.G. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıkmıştı. İddiaya göre, tartışmanın büyümesi üzerine M.G., eşi A.G.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralamıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilmişti. Yaralı A.G., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen M.G. isimli saldırgan koca, Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.