Alanya'da dehşet! Dayı, iki yeğeni ve eniştesini vurdu
Antalya'nın Alanya ilçesinde tüyler ürperten bir olay yaşandı. İlhan S. isimli şahıs, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki farklı adreste iki yeğenine ve eniştesine silahla ateş açtı. Saldırgan, dehşet saçtıktan sonra gittiği cami avlusunda aynı silahla intihar girişiminde bulundu ve ağır yaralandı.
Korkunç olay, saat 10.30 sularında Alanya ilçesi, Saray Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, 58 yaşındaki İlhan S., belirlenemeyen bir sebeple ilk olarak M.Ş. (36) adlı yeğeninin evine gitti. Burada yeğenini tabancayla vurduktan sonra, yine yeğenine ait olan ve Yunus Emre Caddesi'nde bulunan emlak ofisine yöneldi.
Ofisin içinde bulunan diğer yeğeni Deniz Ş.'ye (39) ateş eden saldırgan İlhan S., olay yerinden ayrılırken kapıda oturan eniştesi Ş.Ş.'yi (65) de bacağından yaraladı.
SALDIRGAN CAMİ AVLUSUNDA İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU
İki farklı adreste kan döken İlhan S., olay yerinden yaklaşık 20 metre uzaklıkta bulunan Çelikler Süleymaniye Cami avlusuna gitti. Buradaki bir banka oturan şüpheli, yanında getirdiği aynı silahla hayatına son vermek istedi.
Göğsünden ağır yaralanan saldırgan hastaneye sevk edilirken, evde ve ofiste vurulan diğer yaralılar da çevre hastanelere kaldırıldı. İlk belirlemelere göre, yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
AĞIR YARALI YEĞEN HAYATINI KAYBETTİ
Yaşanan bu trajik gelişmenin ardından acı haber geldi. Emlak ofisinde vurulan yeğen Deniz Ş., kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Olayda böylece bir kişi öldü, iki kişi ise yaralandı.
Olay yeri inceleme ekipleri, hem cami avlusunu hem de emlak ofisinin çevresini güvenlik şeridiyle kapatarak geniş çaplı bir soruşturma başlattı.
SALDIRGANIN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ
Olay öncesinde İlhan S.'nin kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, yaşananların gerekçesi olabileceği şüphesiyle dikkatleri çekti. Saldırganın olaydan kısa süre önce paylaştığı metinde şu ifadeler yer alıyordu:
"İhanet, ahlaksızlık, hırsızlık ve namussuzlukları için, Narkoman sapık yaşamları için, yanlarında çalışan gencecik insanları kokaine alıştırıp kullandıkları için, aşağılık kişiliklerini gizleyerek hak yiyerek şeytani roller yaptıkları için, şeytani algılar yaptıkları için, hayatta hiçbir insanı ve manevi değere sahip olmadıkları için, insanlığa, akrabalığa, iyiliğe, yardım etmeye, güvenmeye olan inancımızı yok ettikleri için çoktan bedel ödemeleri gerekiyordu. Rabbim affetsin artık dayanmak mümkün olmadı. Kötülük ve kalleşlik yeryüzünden silinmeli ve ihanet asla cezasız kalmamalı. Tüm sevdiklerim dostlarım hakkınızı helal edin. Cezaevi ölüm olurdu"