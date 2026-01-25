Alanya’da gece ortaya çıktı: 500 bin liralık avokado hırsızlığı

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir bahçeden yaklaşık 500 bin lira değerinde avokado çalan 3 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Olay, gece saat 03.00 sıralarında Alanya’nın Okurcalar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.İ. isimli bahçe sahibi, evinin yakınındaki avokado bahçesinde gece saatlerinde fener ışığı fark etti. Durumdan şüphelenen bahçe sahibi, Alanya İncekum Jandarma Karakol Komutanlığı’na ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, bahçede hırsızlık yapıldığını ve şüphelilerin olay yerinden kaçtığını belirledi. Şüphelilerin, jandarmayı fark etmeleri üzerine topladıkları avokadoları ve olay yerine geldikleri aracı bırakarak kaçmaya çalıştıkları öğrenildi.

Ekipler, gece boyunca bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda kaçan şüpheliler kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Ç.Ş., T.T. ve M.G. isimli şüpheliler, Alanya İncekum Jandarma Karakol Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Alanya Adliyesi’ne sevk edildi.

Öte yandan şüphelilerin bahçeden yaklaşık 20 çuval avokado topladığı, çalınan ürünlerin piyasa değerinin ise yaklaşık 500 bin TL olduğu öğrenildi.