Alanya'da İsveç uyruklu kadın otel odasında ölü bulundu

Olay, saat 16.30 sıralarında Çarşı Mahallesi Taşçıali Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir otelde meydana geldi. Tesis çalışanları kapıyı açıp odaya girdiklerinde Linder'in içeride hareketsiz yattığını fark etti. Durumun derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine, adrese polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık görevlileri, kadına yönelik ilk kontrolleri gerçekleştirdi. Yapılan muayene sonucunda, Svetlana Natalia Linder'in hayatını kaybettiği kesin olarak belirlendi.

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Ölüm olayının netleşmesinin ardından emniyet güçleri otel odasını güvenceye alarak inceleme başlattı. Polis ekipleri olay yerindeki detaylı çalışmalarını sürdürürken, hayatını kaybeden kadının cansız bedeni otelden alınarak Alanya Belediyesi Morguna kaldırıldı.