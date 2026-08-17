Alanya'da kanlı dehşet! Eşini ve kayınvalidesini bıçaklayıp canlı yayında helallik istedi

Sosyal medyadan canlı yayın açarak helallik isteyen saldırgan, güvenlik güçlerinin 4 saat süren ikna çabaları sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

EVDE KAN DÖKTÜ, ÇATIYA ÇIKIP CANLI YAYIN YAPTI

Olay, sabah saat 08.30 sıralarında Kestel Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple cinnet getiren Mustafa E., eşi ve kayınvalidesine bıçakla saldırdı. İki kadını kanlar içinde bırakan şüpheli, olay yerinin 200 metre ilerisindeki inşaat halindeki 5 katlı binanın en üst katına çıktı.

Çatıda cep telefonundan canlı yayın başlatan Mustafa E., kan donduran ifadeler kullanarak şu sözleri sarf etti:

"Şu anda Alanya'da bir inşaat firmasının 4. katındayım. Birazdan intihar edeceğim. Karımı sabah vurdum. Namusumu temizledim, ne oldu bilmiyorum. Hakkınızı helal edin. Ben namuslu, şerefli adamım. Benim çocuklarıma sahip çıkın. 5 çocuğum var, yetim kalacaklar. Hepinizi öpüyorum, hakkınızı helal edin."

4 SAATLİK MÜZAKERENİN ARDINDAN YAKALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri binanın altına hava yastığı açarken, jandarma müzakere timleri şahsı ikna etmek için yoğun çaba sarf etti. Yaklaşık 4 saat süren ikna görüşmelerinin ardından Mustafa E. bulunduğu yerden indirilerek gözaltına alındı.

YARALANAN İKİ KADININ DURUMU AĞIR

Saldırıda vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçak darbeleri alan anne ve kızı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yoğun bakıma alınan yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği bildirildi. Olayla ilgili geniş çaplı adli soruşturma başlatıldı.