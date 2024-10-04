Alanya'da korkunç olay! Silahla oğlunu öldürdü, eşini yaraladı

Antalya'nın Alanya ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Oğlu Hasan Ü. ile tartışan Hüseyin Ü, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla oğluna ve eşi Saniye Ü'ye ateş etti. Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Hasan Ü, tutuklandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Alanya'da korkunç olay! Silahla oğlunu öldürdü, eşini yaraladı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres Çıplaklı Mahallesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Ü. (74), oğlu Hasan Ü. (43) ile tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Baba, tabancayla oğluna ve eşi Saniye Ü'ye (64) ateş etti.

Silah sesini duyan komşularının durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Alanya'da korkunç olay! Silahla oğlunu öldürdü, eşini yaraladı - Resim : 1

Yapılan incelemede, Hasan Ü'nün, yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan kadın ise ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli Hasan Ü, jandarma ekipleri tarafından gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Ü, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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