Alanya'da korkunç olay! Silahla oğlunu öldürdü, eşini yaraladı

Antalya'nın Alanya ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres Çıplaklı Mahallesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Ü. (74), oğlu Hasan Ü. (43) ile tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Baba, tabancayla oğluna ve eşi Saniye Ü'ye (64) ateş etti.

Silah sesini duyan komşularının durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Yapılan incelemede, Hasan Ü'nün, yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan kadın ise ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli Hasan Ü, jandarma ekipleri tarafından gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Ü, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.