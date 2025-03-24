Alanya’da otomobil uçuruma yuvarlandı: Sürücü ağır yaralı

Antalya’nın Alanya ilçesinde meydana gelen kazada, 27 yaşındaki B.G.T. yönetimindeki 34 GBC 874 plakalı otomobil, Büyükhasbahçe Mahallesi Bektaş Caddesi'nde kontrolden çıkarak yaklaşık 20 metre yükseklikten aşağıya düştü.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar büyük bir gürültüyle yuvarlanan otomobili fark ederek hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, hurdaya dönen aracın içinde sıkışan B.G.T.’yi güçlükle çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan sürücü, ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralının durumunun kritik olduğu belirtildi.