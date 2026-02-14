Alanya'da selin bilançosu ağır: Çaylar taştı, işletmeler sürüklendi
Antalya'nın Alanya ilçesinde üç gündür etkisini sürdüren sağanak yağış, Dim ve Oba çaylarının taşmasına neden oldu. Baraj kapaklarının açılmasıyla debisi yükselen sular işletmeleri yıkarken, mahsur kalan bir köpeğin kurtarılma anı kameralara yansıdı.
Alanya'da üç gündür aralıksız devam eden sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan "sarı kodlu" uyarının ardından şiddetini artıran yağışlar, ilçedeki su seviyelerini kritik noktaya taşıdı.
Yağışlara bağlı olarak Dim Çayı ve Oba Çayı taştı. Su debisinin hızla yükselmesiyle dere yataklarında meydana gelen taşkınlar, bölgedeki çok sayıda ev ve işletmede maddi hasara yol açtı.
İŞLETMELER SANİYELER İÇİNDE YIKILDI
Dim Çayı üzerinde bulunan baraj kapaklarının açılması, su seviyesinin aniden yükselmesine neden oldu. Çay kenarında konumlanan turistik işletmelerin çardakları ve yapıları akıntıya dayanamayarak büyük hasar aldı.
Bazı işletmelerin saniyeler içinde yıkılıp sulara kapıldığı anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Sel sularının şiddetiyle sürüklenen demir aksamlar, çardaklar ve su bidonları Akdeniz'e kadar ulaştı.
SELİN ORTASINDA CAN PAZARI
Felaketin boyutu görüntülere yansırken, Dim Çayı üzerindeki bir başka işletmede can pazarı yaşandı. Yükselen sular nedeniyle mahsur kalan ve akıntıya kapılmak üzere olan bir köpek, iki işletme çalışanının zamanında müdahalesiyle son anda kurtarıldı.
Bölgedeki hasarın boyutu ve selin etkisi, dron ile havadan görüntülendi. Kaydedilen görüntülerde, sahil şeridindeki piknik alanları ve işletmelere ait eşyaların sel sularıyla sürüklendiği görüldü. İşletme sahipleri, sahile inerek selin getirdiği demir ve tahta parçalarını kamyonet ve traktörlere yükleyerek kurtarmaya çalıştı.
KAYMAKAMLIKTAN ACİL ÇAĞRI VE TAHLİYE BİLANÇOSU
Alanya Kaymakamlığı, özellikle Tosmur ve Kestel mahallelerinde bodrum ve zemin katlarda ikamet eden vatandaşların bulundukları yerleri derhal boşaltarak daha yüksek ve güvenli alanlara geçmeleri uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada bu tedbirin hayati önem taşıdığı vurgulandı.
Yürütülen tahliye çalışmaları kapsamında bölgeye 161 personel, 41 araç ve 1 engelli taşıma aracı sevk edildi. Toplamda 220 ev ve iş yerine tebligat yapılırken, 314 vatandaş tahliye edildi.
Çalışmalar neticesinde 132 konut ve 73 iş yeri boşaltıldı, 48 vatandaş ise kamu misafirhanelerine yerleştirildi. Sel ve su baskınıyla mücadele için sahada 137 ekip, 501 personel ve 181 aracın görev başında olduğu, şu ana kadar su baskını kaynaklı sağlık sorunu yaşayan bir vatandaşın bulunmadığı belirtildi.
Sahilde eşyalarını kurtarmaya çalışan işletme sahibi Bila Şimşek, yetkililerin uyarı zamanlamasına tepki gösterdi. Zararının büyük olduğunu belirten Şimşek, şunları söyledi: "Doğma büyüme Dimli'yim. 2 tane işletmem var. Bize yazılı bir tebligat verebilirlerdi. Piknikleri kaldırma peşindeler. Bizim hayvanlarımız öldü. 150 tane tavuğum gitti. 4 tane köpeğim gitti. 100 milyon TL'lik işletmem gitti. Bir şey kalmadı. Bize saat 8:00'de anons ediliyor. Saat 11:00'de suyu açıyorlar. Bu durumu 15 gün yada 1 ay öncesinde söyleyebilirdiniz. Kasırlı olarak kapağın 3'ünü aynı anda açtılar."