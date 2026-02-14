Alanya'da selin bilançosu ağır: Çaylar taştı, işletmeler sürüklendi

Sahilde eşyalarını kurtarmaya çalışan işletme sahibi Bila Şimşek, yetkililerin uyarı zamanlamasına tepki gösterdi. Zararının büyük olduğunu belirten Şimşek, şunları söyledi: "Doğma büyüme Dimli'yim. 2 tane işletmem var. Bize yazılı bir tebligat verebilirlerdi. Piknikleri kaldırma peşindeler. Bizim hayvanlarımız öldü. 150 tane tavuğum gitti. 4 tane köpeğim gitti. 100 milyon TL'lik işletmem gitti. Bir şey kalmadı. Bize saat 8:00'de anons ediliyor. Saat 11:00'de suyu açıyorlar. Bu durumu 15 gün yada 1 ay öncesinde söyleyebilirdiniz. Kasırlı olarak kapağın 3'ünü aynı anda açtılar."