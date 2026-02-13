Alanya'da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 ölü

Alanya’da seyir halindeki otomobile tabancayla ateş açıldı. Saldırıda araçta yolcu olarak bulunan 25 yaşındaki Hasan Çakmak hayatını kaybetti. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saat 19.30 sıralarında Alanya ilçesi Yaylalı Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Hasan Çakmak (25), arkadaşı S.B’nin (33) kullandığı 07 APE 537 plakalı araç ile seyir halindeyken kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından tabanca ile hedef alındı.

Açılan ateş sonucu araçta yolcu olarak bulunan Hasan Çakmak ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çakmak’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Hasan Çakmak’ın cenazesi Alanya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

