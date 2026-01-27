Alanya'da sokak ortasında meydan savaşı: Zincir ve bıçaklarla birbirlerine girdiler
Antalya'nın Alanya ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden patlak veren tartışma, zincir, sopa ve bıçakların kullanıldığı bir hesaplaşmaya dönüştü. Ortalık savaş alanına dönerken 7 kişi yaralandı.
Olay, Alanya'nın Saray Mahallesi Nergis Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, husumetli iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü.
Tarafların birbirine girdiği olayda bıçak ve zincirler çekildi, 7 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
POLİS KOVALAMACASIYLA YAKALANDILAR
Kavganın ardından olaya karıştığı belirlenen 4 şüpheli, bir otomobille olay yerinden kaçmaya çalıştı. Polisin takibi sonucu şüpheliler, Hacet Mahallesi'nde durdurularak gözaltına alındı. Yaralılar ise olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Yaşanan şiddet anları, çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
Tansiyonun yükselmesiyle tarafların birbirlerine bıçak salladıkları, zincir ve otopark dubalarıyla acımasızca vurdukları anlar kayıtlara geçti.
SARGILAR İÇİNDE ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Kavgaya karıştıkları tespit edilen ve yaralanan A.D., H.D., A.G., B.G., A.G., A.G. ve H.G. isimli 7 şüpheli, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından sargılar içinde Alanya Adliyesi'ne sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden B.G., A.D. ve H.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer zanlılardan 2'si nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla, kalan 2 kişi ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.