Alanya'da sokak ortasında meydan savaşı: Zincir ve bıçaklarla birbirlerine girdiler

POLİS KOVALAMACASIYLA YAKALANDILAR

Kavganın ardından olaya karıştığı belirlenen 4 şüpheli, bir otomobille olay yerinden kaçmaya çalıştı. Polisin takibi sonucu şüpheliler, Hacet Mahallesi'nde durdurularak gözaltına alındı. Yaralılar ise olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.