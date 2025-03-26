Alanya'da şoke eden olay! Park halindeki otomobile asit döktüler

Antalya'nın Alanya ilçesinde park halindeki bir otomobile asit döktüğü belirlenen iki şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu yakalandı. Mahkemeye çıkarılan zanlılar tutuklandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Alanya'da şoke eden olay! Park halindeki otomobile asit döktüler
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Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşanan olay, Mahmutlar Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilin zarar görmesiyle ortaya çıktı. C.A'ya ait 07 AKY 99 plakalı otomobile asit döküldüğünü fark eden araç sahibi, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, olayın aydınlatılması için bölgede inceleme başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını detaylı şekilde analiz eden ekipler, şüphelinin S.T. olduğunu belirledi. Ayrıca olayı azmettirdiği öne sürülen K.Ö. de tespit edilerek gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerince yakalanan S.T. ve K.Ö., karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan iki zanlı, sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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