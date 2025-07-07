Alanya'da trajedi! Elektrik akımına kapılan genç balkondan düşerek can verdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde evinin balkonunda spiral makinesiyle demir kesmeye çalışan 19 yaşındaki Serkan Yaman, elektrik akımına kapılarak yaklaşık 4 metre yükseklikten zemine düştü. Hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Alanya'da trajedi! Elektrik akımına kapılan genç balkondan düşerek can verdi
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Antalya’nın Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi’nde yaşanan trajik olayda, 19 yaşındaki Serkan Yaman, evinin balkonunda spiral makinesi ile demir kesmeye çalışırken elektrik akımına kapıldı. Akımın etkisiyle dengesini kaybeden genç, yaklaşık 4 metre yükseklikteki balkondan beton zemine düştü.

Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Serkan Yaman, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kurtarılamadı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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