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Alaya'da balık tutarken denize düşen kişi kurtarıldı

Alanya ilçesinde Yat Limanı'nda balık tutarken dengesini kaybedip denize düşen kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Alaya'da balık tutarken denize düşen kişi kurtarıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde Yat Limanı'nda balık tutarken dengesini kaybedip denize düşen kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Alanya Yat Limanı'nda balık tutmak isteyen bir kişi dengesini kaybederek denize düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri, düşen kişiyi bota aldı.

İlk müdahalesi botta yapılan ve kimliği açıklanmayan kişi, kıyıya çıkartıldı ve 112 acil sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
 


Kaynak: AA
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