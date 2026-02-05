Aldatma kavgası cinayetle bitti! Eşini öldüren kadının cezası belli oldu

Olay, 29 Ocak 2025 gecesi İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Büyük Çiftlik Sokak'taki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki çocuk annesi 43 yaşındaki Aysel Duran ile eşi 42 yaşındaki Emrah Duran arasında evde tartışma çıktı.

Aldatma meselesi yüzünden başladığı öne sürülen tartışmanın büyümesi üzerine Aysel Duran, evde bulunan tabancayla kocasına ateş etti. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Emrah Duran'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alınan Aysel Duran, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'BİLEREK YAPMADIM, PİŞMANIM'

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Aysel Duran, avukatı ve maktulün kardeşi katıldı. Sanık Duran savunmasında, eşini tasarlayarak öldürmediğini ve son dönemde yaşadıkları sorunları çözmek için aile danışmanına başvurduklarını anlattı. Eşinin kendisini sürekli tehdit ettiğini belirten Duran, olay gecesi silahı aslında intihar etmek için eline aldığını söyledi.

Duran ifadesinde şu sözleri kaydetti: "Hatta silahı kafama dayadım ancak çocuklarımın sesini duyunca silahı indirdim. Emrah bana, 'Sizin buradan ölünüz çıkar' dedi. Eşimi durdurmak için gözümü kapatarak ateş ettim. 2 kızım var, onları çok seviyorum. Keşke o gece kafama sıksaydım, yine çocuklarımı görmüyorum. Herkesten af diliyorum. Emrah beni son zamanlarda öldürmek istiyordu. Delil arıyordu ama bulamıyordu, bilerek yapmadım, pişmanım."

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANDI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanığın eyleminde meşru müdafaa şartlarının oluşmadığına hükmetti. Suçun işleniş biçimi ve sanığın kasta dayalı kusurunun ağırlığını dikkate alan heyet, Duran'ı önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ancak eylemin "haksız tahrik" altında işlendiğine kanaat getiren mahkeme, cezayı alt sınırdan indirim uygulayarak 24 yıl hapse çevirdi.