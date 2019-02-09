İstanbul Kartal'da çöken 8 katlı binanın enkazından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Enkazda zemine yaklaşıldığı belirtildi. 4'üncü gününde olan çalışmalar sürerken şimdiye kadar toplamda 16 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Dün gece enkazda hareketli saatler yaşandı. Çalışmalar aralar veriliyordu. Bunun sebebi, hemen çökmenin yaşandığı binanın yanındaki apartmanda bir hasar oldu. Bu da lazerlerle tespit edildi. Zemininde bir titreşim vardı. Bu sebeple de ara ara çalışmalar durduruluyor. Dün gece tekrar bir tehlike yaşandı. Saat 01.00 sıralarında binanın zemininde sismik bir hareketlenme tespit edildi. Çökmenin yaşandığı yerin yanında 11 katlı bir apartman var. Bu bina en riskli olan bina. Zeminde bir sismik hareket tespit edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bugün İstanbul Tuzla'da programı var. Programı sonrasında Kartal'ı ziyaret eden Erdoğan, "Buna artık ben afet demeyeceğim çünkü bu bir afet değil. Bu aslında ne yazık ki yıllardır konuştuğumuz, söylediğimiz özellikle bu bina yapımlarında kullanılması gereken malzemeler konusu, binaların yapıldığı yerle ilgili atılması gereken adımlarda zemin etütleri ve bu etütlere dikkat edilmeden maalesef yapılan inşaatlarda zaman zaman yaşadığımız çok ciddi sıkıntılar var. Bundan sonraki süreçte iktidarımızın kentsel dönüşüm, değişim diye ortaya koyduğu teze, milletçe de sahip çıkmamız lazım" diye konuştu. Erdoğan, çöken bina enkazından birkaç kişi daha olduğunu söyledi.