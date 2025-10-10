Alevler geceyi aydınlattı! Ankara'da fabrika yangını

Ankara’nın Elmadağ ilçesindeki Hasanoğlan Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin dört saat süren yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ankara’nın Elmadağ ilçesi Hasanoğlan Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında gece saatlerinde yangın çıktı.
Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek fabrikanın büyük bölümünü sardı.

Olay yerinden yükselen yoğun dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü.
Çevrede paniğe neden olan yangının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, su tankeri ve sağlık ekibi sevk edildi.

EKİPLER 4 SAAT BOYUNCA ALEVLERE KARŞI MÜCADELE VERDİ

Yangın ihbarı üzerine hızla olay yerine ulaşan Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, çevre ilçe belediyelerinden destek alarak yoğun bir söndürme çalışması başlattı.
Yangının büyüklüğü nedeniyle iş makineleri de çalışmalara dahil edildi.

Alevlerle mücadele yaklaşık 4 saat sürdü. Ekiplerin kararlı ve koordineli çalışması sonucunda yangın sabahın erken saatlerinde kontrol altına alındı.

Yangın sırasında fabrikanın çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, bölgedeki bazı işletmeler tedbir amaçlı boşaltıldı.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından ekipler, yeniden alevlenme riskine karşı soğutma çalışmalarına başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

