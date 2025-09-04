Alevler gökyüzünü kapladı! Niğde’de ambalaj fabrikası cayır cayır yanıyor

Niğde Organize Sanayi Bölgesi 3. Cadde üzerinde bulunan bir ambalaj fabrikasında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilerek, yangının yayılmasını önlemek için yoğun çaba harcanıyor.

Yangın ihbarının ardından kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, fabrikanın farklı noktalarında alevlerle mücadele ediyor.

Şu ana kadar can kaybı ya da yaralanma bilgisi paylaşılmazken, ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.