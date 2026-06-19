Alevler rüzgarın etkisiyle büyüyor! Çanakkale'de orman yangını

Tarım arazisinde başlayan ve kontrol altına alınmaya çalışılan yangının, şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek ormanlık alana sıçradığı bildirildi. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin alevleri dizginlemek için havadan ve karadan başlattığı yoğun müdahale kesintisiz sürüyor.

KUVVETLİ RÜZGAR ALEVLERİ KÖRÜKLEDİ: DUMANLAR MERKEZDEN GÖRÜLÜYOR

Edinilen bilgilere göre yangın, Eceabat sınırları içerisindeki bir tarım arazisinde saat 10.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle tescil edildi. Kısa sürede kuru otları tutuşturan alevler, bölgede etkili olan kuvvetli rüzgarın da basıncıyla ormanlık sahaya sirayet etti.

Yangın bölgesinden yükselen yoğun duman kütleleri yalnızca Eceabat çevresini kaplamakla kalmadı, Çanakkale kent merkezinden de net bir şekilde görülerek vatandaşlar arasında kısa süreli tedirginliğe yol açtı. İhbarın hemen ardından Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve çevre ilçe itfaiye birimleri acil kodla bölgeye sevk edildi.

HAVADAN VE KARADAN TEYAKKUZ BAŞLATILDI

Sarp arazi şartlarına ve rüzgarın yön değiştirmesine karşı yangın koridorları oluşturmaya çalışan ekipler, alevlerin daha geniş bir ormanlık kütleye yayılmasını önlemek amacıyla çok sayıda arazöz, iş makinesi ve personelle karadan set çekiyor. Yangının seyrine göre bölgede görev yapan yangın söndürme helikopterleri ve uçakları da havadan yoğun su boşaltma turları gerçekleştirerek kara ekiplerine destek veriyor. Söndürme çalışmaları tam teyakkuz halinde devam ediyor.