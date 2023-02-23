Aleyna Ölmez mucizesini anlattı

Depremden 248 saat sonra enkazdan kurtarılan Aleyna Ölmez yaşadıklarını anlattı.

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 Kahramanmaraş merkezli depremlerden 248 saat sonra enkazdan kurtarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez, mücadele ettiğini ve hiç vazgeçmediğini kaydetti.
Ankara Üniversitesinden paylaşılan görüntülere göre, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi gören Aleyna Ölmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla çok mutlu olduğunu belirtti.

Ziyaret nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Aleyna Ölmez, "Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız ziyarete geldi, iyi hissettim, gururlu hissediyorum. Bu kadar destek çıkılması iyi hissettiriyor." dedi.

Çok zorlu bir süreç yaşadığına işaret eden Aleyna Ölmez, "Mücadele ettim, uğraştım, vazgeçmek istemedim. Herkes çok destek çıktı, yardımcı oldu. Her şey için çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

ALEYNA İÇİN DUALARIN KARŞILIĞI DİYORUM

Aleyna Ölmez'in teyzesi Güler Duman ise yeğeninin enkazdan kurtarılmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

"Bu şekilde bir sonuç beklemiyorduk ama birden çıkınca Aleyna bizim içinde mucize oldu, sevinci, hüznü hepsini aynı anda yaşadık" diyen Güler Duman, destek olan ve Aleyna ile ilgilenen başta doktorlar olmak üzere herkese teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da ziyaretleri ve ilgisi dolayısıyla teşekkür eden Duman, "Aleyna için duaların karşılığı diyorum." dedi. Güler Duman, herkesten dua beklediğini sözlerine ekledi.

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