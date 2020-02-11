Ali Haydar Varan son yolculuğuna uğurlandı

O bir baba, bir koca, bir yol arkadaşıydı. Vatan Partisi Bingöl İl Başkanı Ali Haydar Varan son yolculuğunda yalnız bırakılmadı.

Vatan Partisi Bingöl İl Başkanı Ali Haydar Varan bir süredir İstanbul'da bir hastanede tedavi görüyordu.

İnşaat Yüksek Mühendisi olan Varan, hayata tutunamadı, yaşamını yitirdi.

Varan için Bağcılar Yenimahalle'deki İmamı Gazali camiinde cenaze namazı kılındı.

Sevenleri onu son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Dualar okundu, tüm haklar helal edildi.

Cenazeye Vatan Partisi üyeleri de katıldı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek törene çelenk gönderdi.

Ali Haydar Varan'ın naaşı, Esenyurt Mezarlığında toprağa verildi.

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