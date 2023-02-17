Ali Koç ve Ahmet Ağaoğlu yapılan bağışları açıkladı

Türkiye Tek Yürek bağış kampanyasında 4 büyük kulübün başkanı canlı yayındayken yaşanan bir diyalog sosyal medyada gündem oldu. Ahmet Ağaoğlu, Ali Koç'un yanında Vehbi Koç isimli vatandaştan bağış geldiğini açıkladı. Ağaoğlu, yanlış anlaşılmayı engellemek Vehbi Koç'un bir gemici olduğunu açıkladı.

Türkiye Tek Yürek bağış kampanyasında 4 büyük kulübün başkanı canlı yayındayken yaşanan bir diyalog sosyal medyada gündem oldu. Ahmet Ağaoğlu, Ali Koç'un yanında Vehbi Koç isimli vatandaştan bağış geldiğini açıkladı. Ağaoğlu, yanlış anlaşılmayı engellemek Vehbi Koç'un bir gemici olduğunu açıkladı.

# deprem # Ahmet Ağaoğlu

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