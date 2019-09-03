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Ali Sarıdağ bulduğu cismin patlaması sonucu ağır yaralandı

Kızıltepe ilçesinde bir çocuk, bulduğu cismin patlaması sonucu ağır yaralandı.

Ali Sarıdağ bulduğu cismin patlaması sonucu ağır yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir çocuk, bulduğu cismin patlaması sonucu ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Suriye sınırına yakın Akdoğan Mahallesi'nde hayvanlarını otlatmaya giden Ali Sarıdağ (15), yerde bulduğu cisimle oynadı.

Cismin elinde patlaması sonucu ağır yaralanan Sarıdağ, 112 Acil Servis ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradan Gaziantep'e sevk edilen çocuğun, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #patlama #mardin #hastane #çocuk
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