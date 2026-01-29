Ali Yerlikaya o görüntüleri paylaştı: 300 km hızla makas atan sürücü yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada otoyolda 300 kilometrenin üzerinde hız yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan motosiklet sürücüsünün yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre, otoyolda aşırı hız yaparak makas atan ve bu anları sosyal medyada paylaşan motosiklet sürücüsü M.C.A., İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Otoyol Jandarma ekipleri tarafından Kuzey Ege Otoyolu Menemen mevkiinde yakalandı.

Bakan Yerlikaya, sürücünün farklı tarihlerde birden fazla kez aşırı hız yaptığı ve tehlikeli manevralarda bulunduğunun tespit edildiğini belirtti. Yapılan incelemelerin ardından şüpheli hakkında “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek”suçundan adli ve idari işlem uygulandı.

Ali Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu kadar hız yaparak ne kendini düşünüyorsun, ne başkalarını ne de aileni. Yazık değil mi?

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Otoyol Jandarmamız tarafından sürücünün farklı tarihlerde birden fazla aşırı hız ve makas atma yaptığı tespit edildi.

Şüpheli hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli ve idari işlem yapılmıştır.”