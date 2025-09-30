Alışveriş kâbusa döndü! Markete köpeğiyle giren kadına yumruklu saldırı

Küçükçekmece’de bir markette, köpeğiyle alışverişe giren kadın ile onu uyaran müşteri arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında erkek müşteri kadına yumruk attı. Kadının kulak zarı patlarken, olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde, Küçükçekmece Cennet Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerindeki bir markette gerçekleşti.

İddiaya göre, alışveriş yapmak üzere markete giren ve yanında köpeği bulunan kadın müşteriyi, aynı marketteki erkek müşteri köpeğini dışarı çıkarması yönünde uyardı. Uyarı üzerine iki müşteri arasında kısa süreli bir tartışma başladı. Sözlü atışmanın şiddeti artarken, erkek müşteri kadına yumruk attı.

KADININ KULAK ZARI PATLADI

Market çalışanlarının ve diğer müşterilerin araya girmesiyle şahıs, olay yerinden ayrıldı. Kulak bölgesine isabet eden yumrukla sarsılan kadın müşteri dengesini kaybetti. Yaralanarak hastaneye kaldırılan kadının kulak zarının patladığı öğrenildi.

Olayın ardından darbedilen kadın, şahıs hakkında şikâyette bulundu. Kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri, şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

İki müşterinin yaşadığı tartışma ve şahsın kadına yumruk vurduğu anlar marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

