Alkol kontrolünde şok savunma: "Abi boyum uzun, ben polis olacak adamım!"

Olay, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda meydana geldi. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla sürücülere yönelik alkol denetimi gerçekleştirdi.

Kontrol noktasında durdurulan bir aracın sürücüsü S.Y., yapılan ölçüm sonucunda yasal sınırın üzerinde alkollü çıktı.

"BABAMI ARAMAYIN, ARABAYI BAĞLAMAYIN"

Alkolmetreyi üfledikten sonra cezai işlem uygulanacağını anlayan S.Y., durumu kurtarmak için polis ekiplerine dakikalarca dil döktü. Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen sürücü, ekipleri ikna etmek için ilginç bir savunma geliştirerek, "Arabayı bağlamayın, babamı da aramayın, ehliyetli ağabeyim aracı gelip teslim alsın. Ben üniversite okuyorum, polis olacağım. Bakın abi ben polis olacak adamım, boyum da uzun" ifadelerini kullandı.

EHLİYETİNE EL KONULDU

Sürücünün ısrarlı çabaları ve ilginç savunması sonucu değiştirmedi. Polis ekipleri, S.Y.'ye alkollü araç kullanmaktan idari para cezası uygularken, sürücü belgesine de 6 ay süreyle geçici olarak el koydu.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.