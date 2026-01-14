Alkol kontrolünde şok savunma: "Abi boyum uzun, ben polis olacak adamım!"

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde alkol denetimine takılan üniversite öğrencisi, ceza yememek için polise dakikalarca dil dökerken, öne sürdüğü fiziksel özellikleri ve gelecek planlarıyla "yok artık" dedirtti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Alkol kontrolünde şok savunma: "Abi boyum uzun, ben polis olacak adamım!"
Yayınlanma:

Olay, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda meydana geldi. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla sürücülere yönelik alkol denetimi gerçekleştirdi.

Kontrol noktasında durdurulan bir aracın sürücüsü S.Y., yapılan ölçüm sonucunda yasal sınırın üzerinde alkollü çıktı.

"BABAMI ARAMAYIN, ARABAYI BAĞLAMAYIN"

Alkolmetreyi üfledikten sonra cezai işlem uygulanacağını anlayan S.Y., durumu kurtarmak için polis ekiplerine dakikalarca dil döktü. Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen sürücü, ekipleri ikna etmek için ilginç bir savunma geliştirerek, "Arabayı bağlamayın, babamı da aramayın, ehliyetli ağabeyim aracı gelip teslim alsın. Ben üniversite okuyorum, polis olacağım. Bakın abi ben polis olacak adamım, boyum da uzun" ifadelerini kullandı.

EHLİYETİNE EL KONULDU

Sürücünün ısrarlı çabaları ve ilginç savunması sonucu değiştirmedi. Polis ekipleri, S.Y.'ye alkollü araç kullanmaktan idari para cezası uygularken, sürücü belgesine de 6 ay süreyle geçici olarak el koydu.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Yetişen alıyor! BİM 14 Ocak indirimleri bu sabah başladıYetişen alıyor! BİM 14 Ocak indirimleri bu sabah başladıMarket
Katliam gibi kaza: Vinç trenin üzerine düştü, 22 ölü, 30 yaralıKatliam gibi kaza: Vinç trenin üzerine düştü, 22 ölü, 30 yaralıDünya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ
Günün Manşetleri
Seyyar satıcı ve ilaçlamada yeni dönem başlıyor
Dünyada satılan her 3 SİHA'dan 2'si Türk malı!
Paravan şirketlerle vurgun yapan şebeke çökertildi
Siber suçlara ağır darbe, çok sayıda şüpheli yakalandı
İranlı kadınlar meydanlara akın etti
CHP kurultay davası ertelendi
Savcı, hakim olan eski eşini vurdu!
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltında
"Halep'in YPG'den temizlenmesi önemli bir kazanım"
İstanbul ve Kocaeli'de şafak operasyonu!
Çok Okunanlar
Yetişen alıyor! BİM 14 Ocak indirimleri bu sabah başladı Yetişen alıyor! BİM 14 Ocak indirimleri bu sabah başladı
Altın rekor kırıyor! Altın rekor kırıyor!
Mevduat yarışında kartlar yeniden dağıtıldı Mevduat yarışında kartlar yeniden dağıtıldı
Yurt genelinde kar alarmı! Yurt genelinde kar alarmı!
14 Ocak akaryakıt fiyatları belli oldu! 14 Ocak akaryakıt fiyatları belli oldu!