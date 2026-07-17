Alkollü eş dehşeti! Gözü dönmüş koca karısının burnunu ısırarak kopardı!

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde eşi Gökhan Güler tarafından darbedilip burnu koparılan 28 yaşındaki İmran Güler, mahsur kaldığı evden itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Alkollü eş dehşeti! Gözü dönmüş koca karısının burnunu ısırarak kopardı!
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi plastik cerrahi servisinde tedavisine devam edilen İmran Güler, dehşet gecesine dair detayları anlattı.

Olay anında kocasının aşırı alkollü olduğunu ifade eden genç kadın, yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi: "Çok alkollüydü, ayakta duracak halde değildi. Odaya girer girmez huzur vermeyeceğini anladım. Tartışma çıkmaması için karşılık vermedim. Bir anda boğazıma sarılıp saldırdı. Kendimi savununca da burnumu ısırdı. Canımın acısıyla balkondan atlamayı bile düşündüm. İnsanlardan yardım istedim. Sonuna kadar şikayetçiyim. Bacağımdan asıldı. Yani bacağımı ısırdı hatta. Hatta videoda canımın acısıyla cevap veriyordum"

KAN DONDURAN KAVGA GECE YARISI BAŞLADI

Olay, önceki gün saat 23.00 sıralarında Turgutlu ilçesi Yıldırım Mahallesi Badem Sokak'ta yaşandı. 29 yaşındaki Gökhan Güler ile 28 yaşındaki eşi İmran Güler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bu tartışmanın kısa süre içinde kavgaya dönüşmesi üzerine Gökhan Güler, eşine saldırarak burnunu ısırıp kopardı. Evden gelen sesleri duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İTFAİYE MERDİVENİYLE BALKONDAN KURTARILDI

Olay yerine ulaşan ekipler, daire kapısının içeriden açılmaması üzerine çevrede güvenlik önlemi aldı. Herhangi bir olumsuzluğa veya yüksekten düşme tehlikesine karşı binanın önüne atlama yatağı kuruldu. Ekiplerin müdahalesiyle ağır yaralı haldeki İmran Güler, itfaiye aracının merdiveni kullanılarak bulunduğu evin balkonundan tahliye edildi ve sağlık personeline teslim edildi. Eş zamanlı olarak eve giren polis ekipleri Gökhan Güler'i gözaltına aldı.

Olay esnasında evde bulunan çiftin 5 ve 7 yaşlarındaki iki kız çocuğunun ise sağlık durumlarının iyi olduğu tespit edildi.

İtfaiye yardımıyla evden çıkarılan İmran Güler'e ilk tıbbi müdahale Turgutlu Devlet Hastanesi'nde yapıldı. Genç kadın, durumunun uzman müdahalesi gerektirmesi nedeniyle Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi. Burada gerçekleştirilen ameliyat sonucunda kopan burun başarılı bir şekilde yerine dikildi.

Öte yandan, şüpheli Gökhan Güler'in polis ekiplerince evden çıkarıldığı anlarda sokakta tansiyon yükseldi. Olaya tepki gösteren mahalle sakinleri ile güvenlik güçleri arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Gökhan Güler, çıkarıldığı mahkeme tarafından "kasten yaralama" suçundan tutuklandı ve cezaevine teslim edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manisa
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