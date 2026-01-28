Alkollü sürücüden akılalmaz savunma: Kaza yaptı, eşini suçladı!
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilde eşi yaralanan ve yapılan testte yüksek promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, kazanın sebebini eşine bağladı.
Olay, Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araçta yolcu olarak bulunan sürücünün eşi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ivedilikle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücüye polis ekiplerince yapılan kontrolde, şahsın 2.07 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Basın mensuplarına konuşan sürücü, yaptığı kazada hastaneye kaldırılan eşini suçlayarak, "Eşimle kavga ettik, direksiyonu kırdı, kaza yaptık" ifadelerini kullandı.
Alkollü sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, emniyet güçleri olayla ilgili tahkikat başlattı.