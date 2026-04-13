Alkolmetreye üflemeyi reddetti: 200 bin lira ceza yedi

Bolu’da polisin durdurduğu araçta uyuşturucu ele geçirildi; ehliyetsiz olduğu ve alkolmetreyi reddettiği belirlenen sürücüye 200 bin lira ceza kesildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma:

Bolu’da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlenirken, alkolmetreyi üflemeyi reddetmesi üzerine ağır para cezası uygulandı.

Olay, Çıkınlar Mahallesi 3732. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı yunus ekipleri devriye sırasında şüphelendikleri 14 GM 008 plakalı otomobili durdurdu. Araç sürücüsü Muharrem C.’nin kontrolündeki araçta yapılan aramada bir miktar esrar maddesi ele geçirildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine trafik ve narkotik ekipleri sevk edildi. Trafik ekiplerinin yaptığı incelemede sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi.

Sürücüye ehliyetsiz araç kullanma, alkolmetreyi üflememe ve çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle toplam 200 bin lira idari para cezası uygulandı.

Narkotik ekiplerinin incelemelerinin ardından araç Beykoz Otoparkı’na çekildi. Gözaltına alınan Muharrem C. ise işlemleri yapılmak üzere Bahçelievler Karakolu’na götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Trafik cezaları
