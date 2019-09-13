Almalı, gurmelerin lezzet durağı olacak

Antalya’nın Elmalı ilçesinin verimli ovasında hayvancılıkla uğraşan Korkmaz çifti, girdi maliyetlerini düşürmenin, aradan aracıları kaldırmanın çaresini ararken bir lezzet durağı yarattı.



Büyük uğraşlarla kurdukları küçük çiftlik, et ve süt üretiminde verimli hale gelince, sıra o etleri aracısız olarak sofraya koymaya geldi.



Belediye mülkiyeti olan lokantada bu girişime kadın eli değmesi de bölgede örnek oluşturuyor.



Bu lezzet durağında, dağlarda ve yaylalarda doğal olarak beslenen hayvanların etleri ustaca pişirilerek uygun fiyata sunuluyor.



Korkmaz çifti, hayvanların doğal yemini de kendi arazilerinde yetiştirerek maliyeti en aza indiriyor.



Ayşe Korkmaz’a göre bu girişimler yaygınlaşarak hayvancılık baş tacı edilmeli. Birde Elmalı kekik kokulu, doğal etleri ile bir lezzet merkezine dönüşmeli.

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