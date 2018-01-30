Almanya vatandaşı Rita Darı Winkler'in öldürülmesiyle ilgili tutuklu iki sanığın yargılanmasına devam edildi

Almanya vatandaşı 39 yaşındaki Rita Darı Winkler'i öldürdükten sonra cesedi Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde beton dökerek evin bodrum katına gömdüğü iddia edilen kişi ile ona yardım etmekten tutuklanan kardeşinin yargılanmasına devam edildi.

Yalova Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "ruhsatsız silah taşıma" ve "yağma" suçlarından tutuklu bulunan sanıklar Ali Kemal Seyhan ile kardeşi Hüseyin Muharrem Seyhan, Metris Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanıkların avukatlarıyla yakınları da salonda hazır bulundu.



Duruşmada okunan bilirkişi analiz raporları, avukatlara elden verildi.

Mahkeme başkanı, bir önceki duruşmada talep edilen ve mahkemeye ulaşan sanıklara ait telefon kayıtları hakkında sorular yöneltti.

Sanık Ali Kemal Seyhan'ın telefon kayıtları ile verdiği ifadenin çeliştiğini belirten mahkeme başkanı, sanığın anlattıklarının kayıtlarla uyuşmadığını dile getirdi.

Mahkeme başkanı, öldürülen Winkler'in otopsi raporunda silahla arkadan vurulduğunun tespit edildiğini ancak daha önce sanık Seyhan'ın Winkler ile olay anında yüz yüze olduklarını ifade ettiğini hatırlattı.

Sanık Seyhan, bunun üzerine, "Ben mağdurla yüz yüzeydim. Silah bu sırada patladı. Maktulün sırtı bana dönük olduğu sırada patlamadı." dedi.

Diğer sanık Hüseyin Muharrem Seyhan ise kayıtları doğrulayarak maktul Winkler ile karşılaşmadığını söyledi.

Seyhan'ın avukatı, otel ve telefon kayıtları doğrultusunda müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 27 Mart'a erteledi.



Olay

Antalya'da kuaförlük yapan Alman Rita Darı Winkler'den, 10 Mart 2016'da İstanbul'da kaldığı otelden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamamış, İstanbul emniyetinin yürüttüğü soruşturma kapsamında Winkler'in erkek arkadaşı Ali Kemal Seyhan'ın ifadesi alınmış, ardından Seyhan serbest bırakılmıştı.

Bir süre sonra öldürüldüğü belirlenen Winkler'in katil zanlısı olarak Seyhan için "yakalama kararı" çıkarılmıştı. Winkler'i öldürdükten sonra cesedi Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde beton dökerek evin bodrum katına gömdüğü iddia edilen Seyhan ile kardeşi Hüseyin Muharrem Seyhan tutuklanmıştı.