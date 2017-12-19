Ordu Anadolu Lisesinde görev yapan Mevlüt Erdem, yaklaşık bir yıl önce olduğu tüp mide ameliyatı sayesinde 206 kilodan 105 kiloya düştü.

Ordu'da, 49 yaşındaki Almanca öğretmeni Mevlüt Erdem, tüp mide ameliyatı sayesinde 1 yılda 101 kilo verdi.



Ordu Anadolu Lisesinin yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Ar-Ge biriminde de çalışan 2 çocuk babası Erdem, yaklaşık bir yıl önce aşırı kilolarından kurtulmak için Samsun 19 Mayıs Üniversitesine (OMÜ) başvurdu.



OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü'nde tüp mide ameliyatı olan Erdem, bir yıl içerisinde 206 kilodan 105 kiloya düştü.



Samsun'daki tedavisinin ardından Ordu'ya dönen Erdem, gazetecilere yaptığı açıklamada, eski sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi.



Ameliyatını gerçekleştiren ve sağlığına kavuşmasına yardımcı olan Doç. Dr. Gökhan Selçuk Özbalcı'ya teşekkür eden Erdem, şimdi eskisi gibi yürüyebildiğini, seyahat sırasında da zorlanmadığını söyledi.



Erdem, en çok uçak yolcuğu sırasında zorlandığını belirterek "Artık koşabilecek noktaya bile geldim. Daha önce yürürken bile hemen yoruluyordum ve nefesim kesiliyordu. Şimdi uzun süre yürüyüş yapabiliyorum. Şimdiki halimden gayet memnunun." dedi.



Kilolu olduğu dönemde giydiği kıyafetlerin şimdi kendisine çok bol geldiğini ifade eden Erdem, spora başladığını, hedefinin sporla 100 kilonun altına düşmek olduğunu vurguladı.



Mevlüt Erdem, bundan sonra yemek konusunda da çok dikkat edeceğini dile getirerek "Vatandaşlara da tavsiyem lütfen yeme içmelerine dikkat etsinler. Kilosu aşırı fazla olanlar da hayata küsmeyip hemen tedavisini yaptırsın." diye konuştu.