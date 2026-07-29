Almanya'daki oğuldan vicdan sızlatan hamle! Amasya'daki 90 yaşındaki annesini sokağa atıyor!

Yıllarını geçirdiği yuvasının balkonundan aşağıdaki görevlilere seslenen çaresiz kadın, "Ben bu yaştan sonra nereye gideyim. 90 yaşındaki anneye bu yapılır mı?" diye konuştu. Görevlilerle karşılaştığı anlarda gözyaşlarına hakim olamayan Albayrak, devlet yetkililerinden kendisine uzanacak bir yardım eli istedi.