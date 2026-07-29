Almanya'daki oğuldan vicdan sızlatan hamle! Amasya'daki 90 yaşındaki annesini sokağa atıyor!
Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan 90 yaşındaki beş çocuk annesi Merdane Albayrak, 15 yıl önce tapusunu devrettiği oğlu tarafından mahkeme kararıyla evinden atılıyor. Köye gelen icra görevlilerinin tahliye için 10 gün süre tanıdığı yaşlı kadın yetkililerden yardım bekliyor.
Alpaslan köyünde ikamet eden Merdane Albayrak'ın evine giden icra memurları, Almanya'da yaşayan oğlu A.A.'nın açtığı tahliye davasının sonuçlandığını tebliğ etti. Görevliler, mülkün boşaltılması için yaşlı kadına yasal sınır olan on günlük süreyi verdi.
Sürenin dolmasının ardından tahliyenin gerçekleşmemesi durumunda kolluk güçleri ve çilingir eşliğinde tekrar gelineceğinin belirtilmesi üzerine Albayrak büyük bir yıkım yaşadı.
Yıllarını geçirdiği yuvasının balkonundan aşağıdaki görevlilere seslenen çaresiz kadın, "Ben bu yaştan sonra nereye gideyim. 90 yaşındaki anneye bu yapılır mı?" diye konuştu. Görevlilerle karşılaştığı anlarda gözyaşlarına hakim olamayan Albayrak, devlet yetkililerinden kendisine uzanacak bir yardım eli istedi.
1991 yılında eşinden boşanan Albayrak'a, şu an yaşadığı iki katlı müstakil ev kalmıştı. İddialara göre, bundan 15 yıl önce oğlu A.A.'nın ısrarlı talepleri üzerine yaşlı kadın evin tapusunu oğlunun üzerine devretti. Zaman içinde anne ile oğul arasında baş gösteren anlaşmazlıklar sonucunda Albayrak tapusunu bir daha geri alamadı ve süreç Taşova Asliye Hukuk Mahkemesi'ne taşındı.
Mahkemenin verdiği tahliye kararının ardından ailenin diğer üyeleri duruma müdahil oldu. İstanbul'da yaşamlarını sürdüren kızları Dilber Yılmaz ve Zeynep Cesur, annelerinin yaşadığı mağduriyeti öğrenir öğrenmez Alpaslan köyüne geldi.
Annelerine destek veren kız kardeşler, onun sokağa atılmasına kesinlikle müsaade etmeyeceklerini belirterek hukuki yollara başvurup karşı dava açacaklarını duyurdu. Öte yandan, annesini icra yoluyla evden çıkarmak isteyen oğul A.A.'nın konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmayacağı öğrenildi.