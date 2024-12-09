Almanya’dan geldiler, Samsun’da kurşunların hedefi oldular

Çimenli Caddesi’ndeki bir binanın bahçesinde meydana gelen olay sonrası, çevredekilerin ihbarıyla polis ve sağlık ekipleri adrese sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Şüpheli M.İ. ise olay yerinde gözaltına alındı.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, şüpheli M.İ.’nin ekip aracına bindirildiği sırada tarafların akrabaları M.İ.’ye tepki gösterdi. Yaralıların hastanede tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.