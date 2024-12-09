Almanya’dan geldiler, Samsun’da kurşunların hedefi oldular

Samsun'da miras tartışması, kanlı bir kavgaya dönüştü. İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi’nde yaşanan olayda, M.İ. (49), Almanya’dan akrabalarını ziyarete gelen eşinin yeğenleri F.Ç. (39) ve S.A.Ç. (37) ile tartıştı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Almanya’dan geldiler, Samsun’da kurşunların hedefi oldular
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Çimenli Caddesi’ndeki bir binanın bahçesinde meydana gelen olay sonrası, çevredekilerin ihbarıyla polis ve sağlık ekipleri adrese sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Şüpheli M.İ. ise olay yerinde gözaltına alındı.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, şüpheli M.İ.’nin ekip aracına bindirildiği sırada tarafların akrabaları M.İ.’ye tepki gösterdi. Yaralıların hastanede tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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