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Almina bebek, son yolculuğuna uğurlandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde takla atıp alev alan otomobilde hayatını kaybeden 1 yaşındaki Almina Soyeşik, memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

Almina bebek, son yolculuğuna uğurlandı

Afyonkarahisar- Antalya karayolu Sandıklı Meslek Yüksekokulu kavşağında 2 gün önce meydana gelen kazada, Almina Soyeşik yaşamını yitirdi. Babası Feyzullah, annesi Mürvet ve ağabeyi Kaan Çınar Soyeşik ise yaralandı. 

Almina bebek, dün Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Argıncık Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #almina soyeşik
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