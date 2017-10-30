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Alt geçit inşaatına uçtu!

SİVAS'ta kontrolden çıkan otomobilin alt geçit inşaatına uçması sonucu yaşanan kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. 

Alt geçit inşaatına uçtu!

SİVAS'ta kontrolden çıkan otomobilin alt geçit inşaatına uçması sonucu yaşanan kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. 
 
Kaza saat 18.30 sıralarında Emek Mahallesi Gazi Lisesi Kavşağı'nda Sivas Belediyesi tarafından yapılan alt geçit inşaatında meydana geldi.

İlhami Arslan yönetimindeki 58 AZ 885 plakalı otomobil alt geçit inşaatının yan yolunda seyir halindeyken kontrolden çıkarak yaklaşık 6 metre yükseklikten uçtu.

Kazayı gören çevredekiler durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Araç içinde sıkışan yaralılar kısa sürede sağlık ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulansa alındı.

Kazada araçta bulunan sürücü İlhami Arslan'ın yanı sıra Mert Işık (25), Melih Öztürk (21), Muhammet Raşit Başköy yaralanırken Emrah Ekici (23) ise ağır yaralandı.

Yaralılar kentteki çeşitli hastanelerde tedaviye alındı. Ağır yaralı olarak Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Emrah Ekici yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #Sivas
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