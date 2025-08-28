Alt geçitte can pazarı! Kastamonu’da minibüs ile ticari araç çarpıştı: Çok sayıda yaralı

Kuzeykent’te alt geçitte meydana gelen kazada yolcu minibüsüyle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 10 yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kastamonu’nun Kuzeykent Mahallesi’nde, Sunta Köprülüğü Kavşağı alt geçidinde meydana gelen trafik kazasında yolcu taşıyan minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada minibüste bulunan 10 yolcu yaralandı.

Kaza, Cavit A. idaresindeki 37 JA 499 plakalı Volkswagen marka yolcu minibüsü ile Mehmet K. yönetimindeki 37 ADM 006 plakalı Mercedes marka hafif ticari aracın çarpışması sonucu gerçekleşti. Minibüsün Cide ilçesine yolcu taşıdığı öğrenildi.

Kazanın hemen ardından çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan Hayriye Z., Şerife Z., Selahattin K., Beril S., Muhammed S., Nakil R., Satiye B., İsmail S., Fatih K. ve Ebru Y.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralılar daha sonra ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası polis ekipleri, bölgede trafik güvenliğini sağladı ve olay yerinde inceleme başlattı. Araçların çarpışma nedenine ilişkin detaylı teknik değerlendirme yapılacağı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

kastamonu trafik kazası
