Altay bebeğin ölümüyle ilgili Adli Tıp’tan sonuç geldi: Zehirlenme oy birliğiyle doğrulandı

Olay, 11 Kasım 2014 tarihinde İzmir'in Konak ilçesinde, tahtakurusu sorununa karşı bir apartmanda yapılan böcek ilaçlaması sonrasında yaşandı.

İlaçlamadan üç gün sonra 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı zehirlenerek yaşamını yitirmişti. Aynı olayda hastaneye kaldırılan anne ve baba dahil olmak üzere üç kişi tedavilerinin ardından taburcu edilmiş, ancak tehlike nedeniyle bina boşaltılmıştı.

Olayın ardından gözaltına alınan şüphelilerden, ilaçlama firması çalışanı ziraat mühendisi B.Ö. (47) ve ilaçlamayı yapan E.G. (44) tutuklanmış, daha sonra serbest bırakılmışlardı. İşi organize eden E.G. (46) ise adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.

İKİNCİ MÜTALAA KESİNLEŞTİRDİ: KİMYASAL FOSFİN GAZI

Daha önce Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 5. Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan ilk mütalaada, Altay bebeğin ölüm nedeninin kimyasal fosfin gazı sonucu zehirlenme olduğu belirtilmişti. Kesin ölüm nedeninin tespiti amacıyla istenen 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu mütalaası da soruşturma dosyasına eklendi.

Kurulun hazırladığı 15 sayfalık mütalaada, bebeğin travmatik bir etkiyle öldüğüne dair hiçbir tıbbi bulguya rastlanmadığı belirtildi. Mütalaada, ilaçlama sonrasında bebek ile anne ve babada zehirlenme bulgularının ortaya çıktığı hatırlatıldı. Bebeğin 3 gün sonra solunum sıkıntısı, kusma ve genel durum bozukluğu şikâyetleriyle hastaneye kaldırıldığı, zehirlenme ön tanısıyla yatırıldığı ve tüm tedaviye rağmen 14 Kasım 2024'te hayatını kaybettiği aktarıldı.

Kurul, değerlendirmesinde şu sonuca vardı: "Tedaviye rağmen klinik durumu kötüleşerek 14 Kasım 2024'te hastanede öldüğünün kayıtlı olduğu, otopsisinde ölüme neden olabilecek travmatik değişiklik tespit edilmediği, iç organlarda tespit edilen makroskopik bulgular ile iç organların histopatolojik incelemesinden elde edilen bulgular, olay yeri inceleme bulguları ve ölümün meydana geliş şekli dikkate alındığında, bebeğin ölümünün kalmakta olduğu binada böcekleri öldürmek amacıyla uygulanan ilaca bağlı zehirlenme sonucu meydana gelmiş olduğu oy birliğiyle mütalaa olunur."

AVUKAT TURAN: “SORUMLULARIN CEZALANDIRILMASINI BEKLİYORUZ”

Kınalı ailesinin avukatı Utku Turan, Adli Tıp Kurumu'nun Altay bebeğin böcek ilaçlaması sonucunda zehirlenmiş olduğunun oy birliğiyle mütalaa edildiğini ifade etti. Bu aşamadan sonra Savcılığın iddianame düzenleyerek dava açmasını beklediklerini belirten Turan, "Acılı aile bu sürecin içerisinde çok yıprandı. Bir an önce sorumluların cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

Turan ayrıca, son dönemde böcek ilaçlaması sonucu yaşanan zehirlenme vakalarının artışına dikkat çekerek, kullanılan ilaçların tarımsal amaçlı olması gerektiğini vurguladı. Mevcut yönetmeliğin bu tür ilaçlamaları "böcek ilaçlaması yapan kişinin sorumluluğunda" görerek evlerde yapılmasına imkân tanıyan bir anlam çıkardığını belirten avukat, bunun engellenmesi gerektiğini dile getirdi.