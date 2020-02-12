Alternatif turizmle sürdürülebilir kalkınma

Deniz, kum, güneş üçgenine sıkıştırılmamış bir turizm için çalışmalar hız kazandı. Turizmde çeşitliliği arttırmak, sürdürülebilir ve 12 aya yayılan turizm hedefine ulaşmak için alternatif turizm işletmeleri sektördeki yerini aldı.

Antalya, turizmin başkenti unvanını kolay kazanmadı. 80’li yıllarda 20 bin olan yatak kapasitesi, 2020’de 700 bine ulaştı. Bir pazarlama aracı olarak her şey dahil sistemi, işin başında büyük yarar sağladı. Ancak sektör temsilcilerine göre bundan daha fazlası gerekiyor.

Geçtiğimiz sezonda turist sayısında rekor üstüne rekor kırıldı. Gelecek sezon için hedef büyütüldü. Bu ivmeyi daha da yükseltebilmenin yolu alternatif turizmden geçiyor.

Turist sayısındaki yükseliş gelirlere ve konaklama süresine yansımadı. Alternatif Turizm Etkinlikleri ve İşletmeleri Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Arık, sektördeki bu açığın alternatif turizmle kapanacağını söyledi.

Türkiye’nin kırsal turizmde de çok önemli zenginlikler sunabileceğini gösteren birkaç işletmeden biri Ormana Active. İbradı İlçesi Ormana köyünde 2014 yılında kuruldu. İşletme, bölgeye has düğmeli evleri restore etti. Turizme kazandırdı.

Altınbeşik Mağarası, yılkı atları ovası, antik kentler ve el değmemiş doğasıyla Ormana’yı dünyaya tanıttı. İşletmeci Tolga Özgüven, 500 nüfuslu köyde geçtiğimiz sezon 40 bin kişiyi ağırladıklarını söyledi.

Alternatif turizmin geliştirilmesi için işletmecilerin talepleri var.



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