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Altın fiyatları yükselince düğün listesi değiştirildi

Yükselen altın fiyatları evlenecekleri zor durumda bırakınca Şırnak'ın İdil ilçesindeki 5 mahalle muhtarı bir araya geldi, imza topladı. O imzalarla birlikte bazı takı masrafları düğün listesinden çıkarıldı.

Altın fiyatları yükselince düğün listesi değiştirildi
Altın fiyatları yükseliyor, bu yükseliş özellikle evlilik hazırlığı yapan çiftleri  zora soktu. 

Şırnak'ın İdil ilçesinde evlilik hazırlığı yapan çiftlerin işi daha da zor. Başlık parası geleneği olan ilçede takı masrafı da bir hayli tutuyor. 

Hatta öyle ki gençlerin çoğu yükselen altın fiyatları nedeniyle evlilik kararını askıya  almış. 

İşte tam da bu nokta da devreye 5 Mahalle muhtarı girdi. Muhtarlar buluştu. 

Muhtarlar, çiftleri ekonomik açıdan zorlayacak takı konusunda bir karar aldı. Baldız yüzüğü gibi bazı masraflar düğün listesinden çıkarıldı. Bu kararlar imza altına da alındı. 

İmza attıkları o metindeki çiflerden talep edilecekleri sıraladı muhtarlar.

Şırnaklı Esnaftan da tam destek geldi alınan karara.


ulusal.com.tr
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