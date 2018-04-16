Yükselen altın fiyatları düğünleri vurdu. Yakını evlenecek vatandaş kara kara düşünmeye başlarken bir aşiret ekonomik önlem olarak düğünleri bir güne indirme kararı aldı.

Havalar ısındı, düğün sezonu açıldı. Gençleri evlilik heyecanı sararken yükselen altın fiyatları vatandaşı maddi sıkıntıya soktu. Hakkari'de yaşayan Marufi aşireti ise çözümü düğünleri bir güne indirmekte buldu.



Merzan Mahallesi’nde bulunan bir düğün salonunda iş adamı Halife Özkan’ın kardeşi Ramazan Özkan ile Leyla Özkan çifti için görkemli bir düğün töreni düzenlendi. Düğün törenine İran ve Irak’tan kanaat önderleri, iş adamları, kamu kurum amirleri ve yüzlerce davetli katıldı.



İKİ GÜN İKİ GECE SÜRÜYORDU



İş adamı Halife Özkan, altın ve dolardaki yükselme nedeniyle Marufi aşireti olarak bu yıl yapacakları düğünleri bir güne indirme kararı aldıklarını söyledi. Özkan, “Bugün ailemizin son beşiği kardeşim Ramazan’ın düğünü vesilesiyle bir araya gelmenin mutluluğu içerisindeyiz. Hakkari’de bilindiği üzere düğünler iki gün iki gece sürerdi. Maalesef altın, dolar ve euro, son zamanların en büyük seviyesine çıktı. Bu da düğünlerimize fazlasıyla yansıdı. Özkan ailesi olarak bizler de davetlilere fazla masraf çıkarmamak için bu yıl yapılacak olan düğünlerimizi bir güne indirme kararı aldık. Umarım herkes bu karara uyar. Tek temennimiz altın ve dolar fiyatlarının bir an önce düşmesidir. Ben bu vesileyle bu mutlu günümüzde gerek yurt dışından gerekse de il ve ilçelerden zahmet edip düğünümüze gelen tüm davetlilere teşekkür ediyorum” diye konuştu.